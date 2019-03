Du «tourisme criminel» au Québec

Une nouvelle forme de tourisme s’est installée au Québec avec l’arrivée de «vacanciers» plus intéressés par les cambriolages de résidences que par les visites guidées.

«Ce sont principalement des Chiliens qui arrivent au pays en tant que visiteurs, dévalisent des maisons, envoient l’argent dans leur pays et retournent chez eux, à moins de se faire attraper», explique au Journal de Montréal une source bien au fait du dossier.

Dans les deux dernières années, Le Journal de Montréal a recensé une vingtaine de cas qui seraient liés à cette forme de «tourisme». Mais comme il s’agit de véritables professionnels, le nombre pourrait être bien plus élevé.

Interpol enquête sur ce phénomène mondial, tandis que le puissant FBI américain leur a trouvé un nom : les South American Theft Groups (groupes de voleurs sud-américains).

«D’expérience, quand ils se font attraper et condamner, la plupart se font déporter dans leur pays après avoir purgé les deux tiers de leur peine», explique l’avocat Michael Morena, qui a défendu quelques-uns de ces «touristes».

Nouvelle vague

Le plus récent dossier remonte à la semaine passée, quand la police de Montréal a épinglé trois présumés cambrioleurs.

Christopher Jes Pena Dote, Ritchy Nicolas Medel Cardenas et Carlos Ivan Urra Aranis, âgés respectivement de 33, 22 et 29 ans, sont accusés de deux introductions par effraction à Saint-Eustache, sur la Rive-Nord de Montréal, ainsi que de méfaits sur une porte et des fenêtres, tous commis le 4 mars.

Ils sont présentement en détention préventive et la Couronne compte bien s’opposer à toute caution.

«Le risque de récidive est élevé, ils pourraient fuir vers le Chili s’ils sont libérés sous conditions», a confié une source.

Avant eux, les policiers ont réussi à arrêter plusieurs de ces touristes cambrioleurs.

Ainsi, en janvier 2018, un autre «visiteur» sud-américain a écopé de 90 jours de prison pour introduction par effraction dans une résidence montréalaise.

En plein jour

Et l’année d’avant, les policiers étaient partis aux trousses de criminels qui avaient dévalisé une vingtaine de résidences à Hampstead et dans l’ouest de Montréal. Les malfrats agissaient en plein jour et en quelques minutes à peine, fracassant une porte ou une fenêtre pour entrer dans les logements.

«Pendant qu’un des suspects monte la garde, l’autre sonne à la porte du domicile ciblé. Lorsqu’il n’y a pas de réponse, l’un d’eux se rend à l’arrière pour s’introduire dans la résidence», expliquait la police de Montréal.

C’est d’ailleurs grâce aux images diffusées que les autorités auraient mis le grappin sur Medel Cardenas la semaine passée. Son enquête sur remise en liberté est prévue aujourd’hui.

Lors de la dernière audience, la Couronne a annoncé qu’elle envisageait de faire témoigner un expert, sans donner davantage de détails

Des voleurs aux tentacules internationaux

Pour ces voleurs sud-américains, le Québec n’est qu’une destination parmi d’autres pour cambrioler des maisons. Le phénomène est répertorié partout dans le monde, avec des cas en Ontario, aux États-Unis, en France et en Australie notamment.

«L’important pour eux, c’est de ne pas avoir de casier criminel dans le pays où ils atterrissent afin de ne pas éveiller de soupçons», a expliqué une source au Journal.

L’absence d’antécédent criminel semble être aussi importante afin d’avoir une circonstance atténuante lorsqu’ils sont attrapés et condamnés.

Ainsi, en décembre dernier, la police australienne a procédé à l’arrestation de cinq hommes et trois femmes, tous des touristes chiliens.

1 million $

Ils sont accusés d’environ 80 introductions par effraction qui leur avaient permis d’amasser plus de 1 million $ en argent et en bijoux.

Deux ans plus tôt, la police de Canandaigua, dans l’État de New York, a arrêté trois ressortissants chiliens qui opéraient de la même façon.

Le FBI est d’ailleurs bien au fait de la situation, tout en soulignant la difficulté d’infiltrer ces cellules criminelles.

Mobiles

«Ces groupes sont souvent constitués de personnes venant du même village, ce sont des groupes tissés serrés, indique l’agence fédérale américaine sur son site internet. Leurs équipes sont extrêmement mobiles, ils bougent de ville en ville et même de pays en pays.»

Un groupe de recherche, le South American Theft Group Intelligence Network, a même été créé afin de mieux contrer ces criminels.