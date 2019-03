Le Parti québécois n’écarte pas la possibilité de faire table rase et de carrément changer de nom pour revamper la formation politique, une proposition qui divise les analystes de «La Joute».

Pour l’ancien député péquiste Stéphane Bédard, un changement de nom ne serait qu’«accessoire». Il est plutôt inquiet de voir le congrès national du parti s’ouvrir sans chef, ce qui, à ses yeux, risque de donner «un grand melting-pot de n’importe quoi».

«S’il n’y a personne pour dire qu’on est irréaliste au congrès, tout le monde va mettre sa liste d’épicerie. Finalement, le programme ne vaudra plus grand-chose, craint-il. J’ai vécu des congrès où les chefs étaient faibles, ça a donné des programmes tout croche!»

Pour Emmanuelle Latraverse, toutefois, le Parti québécois ne peut plus se réinventer à l’intérieur de schèmes traditionnels, ce qui ouvre la porte à des mesures non conventionnelles comme un changement de nom.

«Changer de nom, ce n’est pas nécessairement accessoire, affirme-t-elle. Rappelez-vous le Parti réformiste, au fédéral, qui était campé dans son image rétrograde de fermier de l’ouest. Le début de son renouveau est justement venu avec un exercice au cours duquel on a ouvert les portes, on a lancé un nouveau parti avant de faire une course à la direction.»

Pour l’analyste politique, le PQ doit suivre le même chemin afin de réussir à «se débarrasser de vieux dogmes».