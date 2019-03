Le chroniqueur Richard Martineau y est allé d’une charge frontale contre Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, qui a quitté le Parti québécois, bannière sous laquelle elle a été élue en octobre dernier.

«Tout le monde aujourd’hui est bien gentil avec Catherine Fournier! On met des gants blancs, on marche sur des œufs, parce qu’on l’aime Catherine Fournier, elle a de l’aplomb... Mais moi, je vais être le méchant de la gang», a-t-il lancé dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Selon lui, Catherine Fournier «ne se prend pas pour un 7UP flat!».

Ça fait des années que le mouvement souverainiste a de la difficulté, mais elle sait! Elle va relancer le mouvement souverainiste... Elle n’est pas Lucien Bouchard... Comme dirait ma mère: elle se croit!»

Par ailleurs, cette façon de faire de la députée désormais indépendante, est typique des millénaux qu’on accuse régulièrement de manquer d’implication, manquer de sentiment d’appartenance.

«Le PQ traverse une période difficile et elle leur demande de faire un pays. Si elle n’avait pas été au PQ, elle n’aurait peut-être pas été élue. Elle met son parachute et s’en va. Elle aurait pu travailler à la reconstruction du PQ, mais non... ça ne marche pas, elle sacre son camp!»

Il ajoute qu’aucun parti politique n’est parfait, mais le Parti québécois est un parti important.

«C’est un parti qui a une histoire, des racines, c’est le parti de la loi 101, parti fondé par René Lévesque!», ajoute-t-il.

Selon Martineau, Catherine Fournier, au lieu d’aider le PQ en lui tendant la main, lui enfonce carrément la tête sous l’eau.

