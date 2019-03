La fille de Luke Perry attaquée par des trolls

Certaines personnes n’ont que peu de respect pour les autres et la fille de Luke Perry vient d’en faire l’amère expérience. Alors que son père est décédé lundi dernier, des trolls du web ont critiqué ouvertement son mode de vie, laissant notamment des commentaires pas très aimables sur son compte Instagram.

C’est sur le site de partage de photos que Sophie Perry, tout juste âgée de 18 ans, leur a répondu.

«Depuis la mort de mon père, j’ai reçu beaucoup d’attention en ligne. La plupart du temps, c’est très positif bien sûr, mais certains ne peuvent pas se contenter d’être gentils. Je suis là pour vous dire que je n’ai pas demandé cette attention, je n’ai pas demandé à être jetée sous ces projecteurs virtuels et, même si je ne veux offenser personne, je ne vais pas obéir aux croyances et aux besoins des autres. J’ai 18 ans. Je jure comme un charretier, et parfois, je m’habille comme une pute. Et je soutiens des causes que vous ne soutenez peut-être pas», a-t-elle rétorqué.

La jeune femme de 18 ans a ajouté qu’elle est «dépassée par ce qui est arrivé à son papa», mais elle souhaite «continuer à rire, sourire et vivre une vie normale».

«(La mort de mon père) est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et je suis déchirée par ça. Mais je ne vais pas m’asseoir dans ma chambre et pleurer jour et nuit jusqu’à ce qu’Internet décide pour moi quand il est approprié de faire autre chose. Et si vous connaissiez mon papa, vous sauriez qu’il ne voudrait pas que (je pleure nuit et jour). Donc vous ne le devriez pas non plus. Alors, à ceux qui me pointent du doigt pour m’humilier à cause de ma façon de parler et de ma garde-robe et, de façon plus dégueulasse encore, à propos de la façon dont je gère mon deuil, faites-nous, à moi comme à vous, une faveur et arrêtez de me suivre. C’est une perte de temps pour vous comme pour moi», a-t-elle conclu.