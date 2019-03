La généalogie génétique rattrape une mère tueuse

Trente-huit ans après l’inhumation d’un nourrisson retrouvé mort dans un fossé, la police de Sioux Falls au Dakota du Sud a retrouvé la meurtrière de l’enfant grâce à la généalogie génétique. Il s’agit de Theresa Rose Bentaas, 57 ans, la mère du petit.

En 1981, l’enfant viable, qui était toujours relié à son cordon ombilical, avait été abandonné dans le fossé d’un champ de maïs dans une zone rurale où il est mort. Le petit qui n’avait pu être identifié à l’époque a été mis en terre sous le nom d’Andrew John Doe, rapporte le USA Today. La communauté avait été secouée par le drame.

Il y a dix ans, la petite dépouille a été exhumée afin que la police puisse procéder à des tests d’ADN sur l’enfant, mais à l’époque les analyses n’avaient pas permis de trouver la mère du bébé.

L’enquête a été relancée récemment grâce à la généalogie génétique qui a permis de recréer un arbre généalogique de la petite victime, ajoute le quotidien américain. En poussant leurs recherches dans les actes de naissance et de mariage, les enquêteurs ont été conduits à Theresa Rose Bentaas.

Les policiers ont demandé un mandat de perquisition afin de prélever de l’ADN sur leur suspecte qui a révélé qu’elle était la mère de l’enfant.

Mise en état d’arrestation et inculpée entre autres de meurtre au premier degré, la suspecte aurait déclaré qu’elle était jeune et stupide. Theresa Rose Bentaas aurait caché sa grossesse à sa famille et ses amis.

Mme Bentaas aurait accouché seule dans son appartement puis se serait débarrassée du petit dans le champ de maïs en raison de sa proximité.

L'Américaine pourrait être libérée en attente des procédures si elle réussit à amasser les 250 000 dollars de sa caution.