Le PQ misera sur l’indépendance

Le Parti québécois tiendra, en novembre prochain, un congrès extraordinaire où il adoptera un nouveau «texte fondateur» axé sur l’indépendance afin de renouveler la formation fondée par René Lévesque.

«Le congrès extraordinaire sera l’occasion d’adopter un texte très court, d’une à deux pages, qui nous permettra de dire : voici notre projet de pays, voici notre projet de société», explique la présidente du Parti québécois, Gabrielle Lemieux. Sans remplacer le programme de la formation politique, cette déclaration servira à mettre en place un «nouveau Parti québécois».

Au cours des dernières années, la formation souverainiste a manqué de cohérence au sujet de l’indépendance, reconnaît Gabrielle Lemieux, au lendemain de la défection de la députée péquiste Catherine Fournier, qui siégera désormais comme indépendante.

Le Congrès extraordinaire sera le point d’orgue d’un plan d’action dévoilé mardi et qui sera débattu au Conseil national du PQ, les 23 et 24 mars prochains à Trois-Rivières. La formation y propose notamment de «moderniser» son fonctionnement» en plus de «recentrer les ressources du parti sur l’indépendance».

Pas de sauveur

Tout est sur la table pour renouveler le PQ, insiste Gabrielle Lemieux, même une refondation du parti sous un nouveau nom. «Si, à la suite des changements qu’on veut apporter au parti, on juge qu’un changement doit être fait, on est ouverts à ça, dit-elle. Mais, pour nous, ce n’est pas ce qui est le plus important.»

Avec cette démarche, l’exécutif national du PQ veut définir les priorités du parti avant l’élection de son prochain chef. «On veut faire rupture avec la théorie du sauveur, avec l’idée qu’une personne peut venir sauver le parti, affirme Gabrielle Lemieux. C’est vraiment une rupture avec le passé, parce c’est la première fois qu’on tient le congrès avant la course.»