L'EI appelle dans une vidéo à la «persévérance»

Le groupe État islamique (EI) a appelé lundi soir, par une vidéo diffusée sur ses réseaux de propagande, les jihadistes retranchés dans l'ultime poche de l'organisation, dans l'est de la Syrie, à faire preuve de «persévérance» estimant que «la bataille n'est pas achevée».

Intitulée «Les sens de la persévérance», cette vidéo postée sur l'application de messagerie Telegram relaie les discours et appels de quatre hommes présentés comme jihadistes, sur fond d'images provenant du dernier carré tenu par l'EI dans le village de Baghouz, dans la province de Deir Ezzor.

La publication de cette vidéo intervient alors que les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde soutenue par la coalition antijihadiste menée par les États-Unis, ont repris dimanche leur assaut dit «final» contre cette ultime poche de l'EI.

«Même si nous avions plusieurs milliers de kilomètres et qu'il ne nous reste plus que quelques kilomètres et qu'ils disent que nous avons perdu (...) Dieu a d'autres critères», affirme un homme coiffé d'un keffieh noir et blanc, présenté comme d'Abou Abdel Athim.

«Ils ont coupé les routes et nous ont assiégés, mais la voie de Dieu est ouverte (...) la bataille n'est pas achevée», continue-t-il, entouré de deux autres hommes coiffés d'un keffieh rouge et blanc, ainsi que d'un enfant vêtu d'une veste à capuche.

Datée du mois de «Rajab 1440», qui commence vendredi selon le calendrier islamique, la vidéo est donc antidatée et ne précise pas le jour de son enregistrement.

«Pourquoi sommes-nous bombardés par les avions? Pourquoi toutes les nations du monde infidèle se réunissent-elles pour nous combattre?», s'interroge l'homme qui ponctue ses propos de versets du Coran.

«Quel est notre tort? Quel est notre crime? Nous voulons appliquer la loi de Dieu», poursuit le jihadiste.

«N'ayez pas peur», conclut ensuite un autre homme, cagoulé, en s'adressant «à tous les moujahidine», un mot signifiant «combattant du jihad» dans la rhétorique de l'EI.

Leurs discours sont entrecoupés du bruit d'explosions au loin, suivies du vrombissement d'un avion sillonnant le ciel.

La vidéo montre aussi des images de distribution de soupe dans le camp de fortune de l'EI, ainsi que des hommes, femmes et enfants se baladant parmi des tentes, des picks-ups et des motos dans une ambiance chaotique.

Si la vidéo n'a pas pu être authentifiée, ces scènes correspondent à celles que des journalistes de l'AFP ont pu observer dans l'ultime réduit de l'EI au cours des derniers jours.

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la proclamation d'un «califat» sur de larges pans de territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak, l'EI est désormais sur le point d'être rayé de la carte.

Déclenchée en mars 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 360 000 morts et plusieurs millions de déplacés.