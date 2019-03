Les États-Unis maintiennent leur confiance en Boeing

Les États-Unis continuent d'afficher leur confiance en Boeing en dépit de la cascade d'immobilisations au sol du 737 MAX 8, nouvelle version de son monocouloir 737, après l'accident mortel d'un appareil de ce type d'Ethiopian Airlines.

«Pas de changement. Nous continuons à être impliqués dans l'enquête sur l'accident et prendrons les décisions sur les suites à donner en fonction des éléments récoltés», a indiqué par courriel à l'AFP une porte-parole de la FAA, l'agence fédérale de l'aviation, un des principaux régulateurs du transport aérien américain.

La FAA a pris le contrepied d'autres pays la veille en décidant de ne pas clouer au sol les 737 MAX 8, un soulagement pour Boeing, dont ce nouvel avion a représenté un tiers des bénéfices en 2018.

L'agence a toutefois demandé au constructeur aéronautique de procéder à des modifications de l'appareil, notamment du logiciel de contrôle MCAS conçu pour éviter les décrochages, après l'accident dimanche d'un avion de ce type en Éthiopie, qui a coûté la vie à 157 passagers et membres d'équipage.

Cette position tranche avec celle de nombreux pays, dont la Chine et l'Indonésie, qui ont suspendu les vols de 737 MAX 8. L'Australie et Singapour sont allés beaucoup plus loin en interdisant leur espace aérien avec effet immédiat au 737 MAX 8.

La Grande-Bretagne est devenue mardi le dernier pays à clouer au sol les 737 MAX 8.

Cette pression autour de Boeing affectait son action en Bourse, qui cédait plus de 4% dans les premiers échanges à Wall Street mardi.

«Spéculer sur la cause de l'accident et en discuter sans avoir tous les faits importants n'est pas approprié et pourrait compromettre l'intégrité de l'enquête», a écrit aux 150 000 employés de l'entreprise Dennis Muilenburg, le PDG de Boeing, selon un document interne obtenu par l'AFP.