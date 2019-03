L’opposition officielle déçue du plan d’action Vision Zéro

Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal Lionel Perez aurait aimé que le plan d'action de Montréal pour lutter contre les accidents entraînants des blessures et des décès chez les piétons et cyclistes renferme plus de mesures.

«On a attendu un an et demi pour presque rien», a-t-il déploré mardi, au lendemain du lancement du plan d’action Vision Zéro décès et blessures graves 2019-2021.

Projet Montréal s’était engagé à sécuriser vingt intersections parmi les plus dangereuses durant sa première année au pouvoir. Or, «ça n’a pas été fait», a lancé le chef d'Ensemble Montréal.

La précédente administration avait introduit Vision Zéro «sans aucune action concrète», a rétorqué l’actuelle mairesse, Valérie Plante, en soulignant qu’une trentaine de partenaires ont collaboré au plan présenté lundi dernier.

«Il n’y a pas de mention sur les décomptes allongés des feux», alors qu’une «grande portion des accidents sont notamment avec les aînés», a également critiqué M. Perez.

La mairesse convient qu’il peut être pertinent de laisser plus de temps aux piétons pour traverser la rue à certains endroits, comme à proximité des écoles ou des résidences pour personnes âgées.