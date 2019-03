Parole de Pascal Bérubé, le chef intérimaire du Parti québécois ne sait pas si son ancien collègue Jean-Martin Aussant est derrière le récent départ de Catherine Fournier de la formation politique.

En entrevue mardi à «La Joute», M. Bérubé à affirmer ne pas avoir discuté avec l’ancien chef d’Option nationale ni avoir cherché le contacter pour prendre de ses nouvelles.

«La dernière fois que je l’ai croisé, il était dans le domaine des jeux vidéo. Ce sont les dernières nouvelles que j’ai, a-t-il indiqué. Je ne sais pas à qui il parle, je n’ai aucune nouvelle de lui. Je n’ai pas cherché à le rejoindre et il n’a pas cherché à me rejoindre.»

Le silence radio n’a pas duré longtemps puisque quelques minutes après l’entrevue avec Paul Larocque, M. Bérubé écrivait directement à Jean-Martin Aussant sur Twitter.

Bonjour Jean-Martin @Aussant ! Quoi de neuf ? @PaulLarocqueTVA m'a demandé de tes nouvelles en entrevue cet après-midi à #LaJoute mais je n’avais rien de neuf à dire outre @LaGuildeQuebec. Je ne sais pas sur quoi tu travailles ces temps-ci. Toujours disponible pour en discuter ! — Pascal Bérubé (@PascalBerube) March 12, 2019

«Bonjour Jean-Martin! Quoi de neuf? Paul Larocque m’a demandé de tes nouvelles en entrevue cet après-midi à La Joute, mais je n’avais rien de neuf à dire outre La Guilde des développeurs de jeux vidéo. Je ne sais pas sur quoi tu travailles ces temps-ci. Toujours disponible pour en discuter!», peut-on lire dans son message.

Peu de temps après, Jean-Martin Aussant lui répondait, se questionnant à savoir «si René Lévesque, ou Jacques Parizeau, ou Lucien Bouchard aurait envoyé un tel tweet».

Je me demande si René Lévesque, ou Jacques Parizeau, ou Lucien Bouchard aurait envoyé un tel tweet. J'hésite. — Jean-Martin Aussant (@aussant) March 12, 2019

«Pour ma part, je n'ai pas la prétention de me comparer à ces grands hommes! Sinon, ça va?», de répondre Pascal Bérubé.

La porte ouverte

Malgré les déclarations incendiaires de Catherine Fournier sur l’état du Parti québécois, Pascal Bérubé ne ferme pas la porte à un retour de la plus jeune députée de l’Assemblée nationale au sein des troupes péquistes.

«Tout indépendantiste qui a envie de travailler avec nous est le bienvenu, a-t-il souligné. Il y a des gens qui ont quitté et qui sont revenus, c’est correct. On ouvre les portes de parts et d’autres de la grande maison de la famille du Parti québécois pour les gens de bonne volonté.»