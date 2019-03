Rude hiver pour les concessionnaires

Le rude hiver que l'on connaît à des impacts partout. Les concessionnaires automobiles qui doivent constamment déneiger leurs voitures n'y échappent pas. La plupart devront en payer le fort prix, surtout en raison du déneigement.

«On doit déplacer chaque véhicule un par un, les avancer, gratter entre les véhicules et les remettre à leur place. On a dû faire ça une bonne dizaine de fois cet hiver», estime Annie Laliberté, directrice générale chez Hyundai Beauport.

«Déneiger la cour peut prendre entre 30 et 35 heures. Ça peut prendre deux ou trois jours et souvent cet hiver, quand on avait terminé, il neigeait à nouveau», explique Maxime Dubord, un employé du concessionnaire.

Toutefois, ces opérations de déneigement peuvent coûter cher en raison des dommages qu'elles créées. Pare-chocs arrachés, peinture égratignée, de la carrosserie bosselée.

Chez Hyundai Beauport, on estime que la facture totale de ces impondérables augmentera de 40% par rapport à l'hiver dernier, sans possibilité de compensation.

«Il faut payer les dommages pour les véhicules, mais il faut également les déclarer aux clients, ce qui peut créer une perte de profit, une dépréciation du véhicule. La compagnie de neige qui vient ici pour gratter, maintenant, elle est obligée de souffler. Ce qui n'était pas prévu dans nos dépenses», ajoute Annie Laliberté.

Les carrossiers de la région ne fournissent plus à la demande des concessionnaires qui a littéralement explosée, selon Stéphane Tremblay, copropriétaire chez Carrosier Armand Paris.