Un tueur veut sortir plus tôt que prévu

Un homme qui a poignardé à mort son ex-conjointe et tenté d’assassiner sa belle-mère à coups de hache espère que son bon comportement au pénitencier lui permettra d’en sortir avant 2028.

Le tueur Michel Desjardins est de retour devant la cour, au palais de justice de Saint-Jérôme, près de 13 ans après avoir été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

En mai 2006, il a été reconnu coupable du meurtre prémédité de Nadège Chatelain et d’une tentative de meurtre envers la mère de celle-ci, Mauricette Chatelain-Tessier.

Durant les deux prochaines semaines, l’homme de 62 ans tentera de convaincre un jury de sept hommes et cinq femmes qu’il mérite de bénéficier de la clause de la dernière chance et ainsi de quitter le pénitencier plus tôt que prévu.

Cet article du Code criminel, aboli en 2011 par le gouvernement Harper, permet aux meurtriers condamnés avant cette date de demander à 12 citoyens de réduire le temps à purger avant de pouvoir faire une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Actuellement, Desjardins n’est pas admissible à la libération conditionnelle totale avant 2028.

Rare violence

Les crimes d’une grande violence ont été commis en avril 2003, à Rawdon, dans Lanaudière.

Le couple avait rompu deux mois plus tôt, après quatre ans de vie commune.

Le soir du meurtre, une dispute a éclaté. Desjardins a quitté le domicile de la victime de 50 ans et est revenu quelques heures plus tard, défonçant la porte d’entrée de la résidence.

Dans l’intervalle, Mme Chatelain, craintive, a demandé à sa mère de la rejoindre.

Selon la version officielle, Desjardins s’est jeté sur la victime en l’empoignant à la gorge.

Mme Chatelain-Tessier a tenté de défendre sa fille en frappant l’homme avec une barre métallique, mais ce dernier a répliqué en assénant deux coups de hache à l’aînée, au point où elle a perdu conscience.

Desjardins a ensuite poignardé son ex-conjointe au cou, lui tranchant la carotide.

Le tueur l’a traînée au milieu de la rue, après lui avoir enlevé la moitié de ses vêtements.

Il a quitté les lieux et s’est rendu au poste de police pour confesser ce qu’il croyait être un double homicide.

Son ex-belle-mère a toutefois survécu.

Détenu depuis son arrestation en 2003, Desjardins a eu un comportement conformiste et exempt de violence en prison, d’après le rapport synthèse déposé devant le juge Michel Pennou.

Sorties avec escorte

Il a même pu bénéficier d’une soixantaine de sorties avec escorte depuis 2017, notamment pour aller voir sa fille et faire du bénévolat.

Sa version des événements diverge toutefois de celle présentée au procès, d’après le rapport.

Les souvenirs du tueur sont flous, mais il a réitéré à plusieurs reprises que c’est la victime qui avait le couteau en main et que les blessures mortelles ont été infligées lors d’une bousculade.

Desjardins est défendu par Mes Sandra Brouillette et Cynthia Chénier, alors que la poursuite est représentée par Mes Claudia Carbonneau et Sédrik Valiquette.