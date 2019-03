Boeing 737 MAX 8: «Les États-Unis ont des intérêts commerciaux évidents»

Alors que toute l’Europe a fermé son ciel au Boeing 737 MAX 8, le ministre des Transports Marc Garneau n’a pas encore pris de décision à ce sujet.

Le Canada doit faire preuve de prudence, et surtout, ne prendre aucun risque pour les voyageurs, a expliqué Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

«Si je devais embarquer dans un avion et qu’on me disait que c’était un 737 MAX 8... Non, non, non, faudrait me trainer avec des chaînes!», lance le commentateur, qui admet ne pas être très à l’aise en avion.

«Marc Garneau qui lui est allé dans l’espace dit qu’on va faire des analyses, et que si les analyses démontrent qu’il y a un problème... on va les clouer au sol», rapporte Martineau.

Il croit pourtant qu’on ne devrait pas fonctionner de cette manière, mais faire plutôt le contraire.

On va les clouer au sol, on va faire des analyses, si les analyses disent qu’il n’y a pas de problème, ils pourront voler! Imaginez s’il y avait eu deux accidents qui auraient causé la mort de jeunes enfants à quelques mois d’intervalle, et que c’était dû à la même marque de sièges pour enfants. [...] Je pense qu’on ferait un rappel et qu’on aurait plus le droit de les vendre!»

Si les États-Unis n’ont pas encore empêché les vols des Boeing 737 MAX 8 sur leur territoire, c’est certainement en raison des intérêts économiques associés à cet appareil, fabriqué aux États-Unis.

«Le fameux 737 MAX 8, c’est le deux tiers de toute la production de Boeing! Les États-Unis ont des intérêts commerciaux évidents. Si c’était un avion étranger, les Américains le cloueraient au sol. Mais là, on parle d’un avion américain, ’’come on’’!»

