Boeing 737 MAX 8: les transporteurs se conforment

Quelques minutes après l’annonce du ministre Garneau d’interdire le vol des Boeing 737 MAX 8 et 9 dans le ciel canadien, les trois transporteurs d’ici les exploitant ont annoncé se conformer à la directive gouvernementale.

Pour Air Canada, la nouvelle mesure complique grandement les opérations : entre 9000 et 12 000 passagers volent chaque jour sur ces avions. Dans un communiqué, le transporteur annonce s’efforcer de placer les clients touchés sur un autre vol et avoir mis en place une «politique souple sur les annulations et modifications de réservations à l'intention des clients touchés, qui offre notamment la possibilité d'obtenir un remboursement complet».

«Des retards sont à prévoir pour les clients qui communiqueront avec les centres de services d'Air Canada», avertit-on sur le site de l’entreprise.

Chez WestJet, on précise que 92 % de la flotte, soit 162 appareils, demeure en fonction. La compagnie travaille à contacter les clients touchés pour aménager avec eux un nouvel itinéraire.

Mardi, Sunwing a annoncé garder «temporairement» ses Boeing 737 MAX 8 au sol. On avait alors, à ce moment, indiqué que c’était «pour des raisons commerciales évolutives non liées à la sécurité incluant les restrictions d’espace aérien imposées sur certaines de nos destinations partenaires».

Moins de 10 % de la flotte de Sunwing se compose ce type d’appareil.

«Nous nous efforcerons de minimiser l’impact de ces changements à l’horaire, ce qui, à notre avis, est réalisable», a-t-on dit à ce moment.

Dans tous les cas, les voyageurs doivent vérifier l’état de leur vol sur le site de l’aéroport de départ ou du transporteur concerné.

Boeing 737 MAX 8 au Canada

Air Canada: 24 appareils

WestJet: 13 appareils

Sunwing: 4 appareils