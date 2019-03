De nouveaux logements sociaux dans le quartier Côte-des-Neiges

Un stationnement public va disparaître au profit de logements sociaux dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, a annoncé mercredi la Ville de Montréal.

Opéré par Stationnement Montréal, ce terrain situé au coin de l’avenue Trans Island et du chemin Queen-Mary sera vendu à Habitat pour l’humanité. Cet organisme souhaite y construire un immeuble comprenant six logements abordables privés.

Selon l’administration de la mairesse Valérie Plante, cette décision s’inscrit dans le cadre de sa Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables.

«[...] Ce projet permettra de transformer un stationnement en un nouveau chez soi abordable et confortable pour des résidents du quartier Côte-des-Neiges», a dit Magda Popeanu, conseillère de Ville dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et responsable de l’habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la diversité montréalaise au comité exécutif.