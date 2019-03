Des fonctionnaires bloquent l’accès à un édifice fédéral à Québec

Des employés fédéraux, mécontents du système de paie Phénix et de leurs relations avec le gouvernement, bloquent l’accès à l’édifice situé au 1550, avenue D’Estimauville depuis 7 h, mercredi matin.

Les syndiqués affiliés à l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) sont postés à l’entrée du bâtiment appartenant au gouvernement fédéral où travailleraient plus de 700 fonctionnaires.

«Ces membres protestent contre le système de paie Phénix ainsi que contre les dernières offres du gouvernement fédéral dans les négociations pour le renouvellement des conventions collectives», peut-on lire dans un communiqué.

Selon l’organisation syndicale, un sondage effectué auprès de 160 000 fonctionnaires fédéraux révèle que 65% d’entre-deux sont toujours aux prises avec des problèmes de paie, que 79% vivent du stress à cause des ratées du système Phénix et que 22% ont refusé d’appliquer ou d’accepter une nouvelle position de cause des problèmes de paie que cela pourrait occasionner.