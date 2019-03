Des matières répertoriées dangereuses ont sombré avec un navire italien

Le navire italien «Grande America», qui a sombré mardi après-midi au large des côtes de France, transportait «365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses» et 2 200 tonnes de mazout lourd dans ses soutes, ont annoncé mercredi les autorités françaises.

Lors d'une conférence de presse à Brest, le préfet maritime de l'Atlantique Jean-Louis Lozier a précisé que l'armateur avait été mis en demeure de «mettre fin au danger pour la navigation et l'environnement marin représenté par les conteneurs et autres éléments à la dérive» et de «traiter les éventuelles pollutions maritimes».

Après deux jours d'incendie et l'évacuation des 27 personnes présentes à son bord, le navire de commerce italien — qui transportait des véhicules et des conteneurs — a sombré mardi en milieu d'après-midi à 333 kilomètres des côtes françaises, à l'ouest de La Rochelle.

Le ministre de la Transition écologique François de Rugy avait expliqué mardi qu'il fallait encore identifier la cargaison «pour connaître la nature exacte des produits contenus dans les conteneurs dont certains sont tombés à l'eau, avant même que le navire ne coule». «Nous allons voir s'il faut mobiliser des moyens sous-marins antipollution», avait-il précisé.