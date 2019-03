Les Canadiens ne protègent pas assez leurs renseignements personnels, selon Equifax

Alors que les tentatives de fraude par carte de crédit ont augmenté de 42 % au cours des deux dernières années, les Canadiens sont de moins en moins nombreux à vérifier leurs états financiers, à déchiqueter leurs documents personnels ou à installer un logiciel de sécurité sur leur ordinateur, selon un sondage d’Equifax Canada.

Equifax affirme également que les milléniaux ont été ciblés dans 48 % des demandes frauduleuses de cartes de crédit en 2018 et que depuis cinq ans, la présomption de fraude par usurpation d’identité a également augmenté de 84 %.

«Le vol et la fraude d’identité sont plus complexes et sophistiqués que jamais et devraient préoccuper de plus en plus les Canadiens. Il semble que la complaisance s’installe chez certaines personnes alors que nous devons en réalité être plus vigilants que jamais dans la lutte contre la fraude», a déclaré Tara Zecevic, vice-présidente, Prévention de la fraude et Gestion de l’identité, Equifax Canada, dans un communiqué.

Le sondage mené par Equifax, en février dernier, révèle que 37 % des Canadiens ont déjà été victimes d’un vol d’identité ou de fraude et que 88 % ont entrepris des démarches pour protéger leurs renseignements personnels.

Alors qu’ils sont 57 % à se sentir vulnérables face aux fraudeurs, seulement 49 % des répondants actualisent régulièrement leurs mots de passe, et 35 % des personnes interrogées ont installé un logiciel de sécurité sur leur ordinateur, comparativement à 42 % en 2017.

Le sondage indique également que 59 % des Canadiens vérifient leurs relevés de cartes de crédit, alors qu’ils étaient 65 % il y a deux ans. Aussi, les Canadiens déchiquettent moins leurs documents (52 %, contre 57 % en 2017).

Equifax note toutefois que les consommateurs vérifient plus leur dossier de crédit (43 %, contre 39 % en 2017).