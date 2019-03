Les liens familiaux surprenants de vos vedettes

Bien malgré eux, plusieurs artistes se retrouvent dans l'ombre de l'un des membres de leur famille. Chaque fois qu'on parle d'eux, il est question de leur père, leur mère, leur oncle, leur tante, leur frère, leur sœur, etc. Par contre, des Québécois réussissent à faire oublier que les arts font partie de leur arbre généalogique. Regard sur certains d'entre eux.

Coeur de pirate et Alexis Martin

Depuis longtemps, on sait que le vrai nom de Coeur de pirate est Béatrice Martin. Or, si l'auteure-compositrice-interprète qui rayonne au Québec et en France a maintes fois prouvé qu'elle avait sa place dans l'univers de la chanson francophone, elle n'est pas la seule à avoir réussi à se forger une belle carrière artistique chez les Martin. À preuve, son oncle Alexis Martin s'est bâti un impressionnant parcours de près de 40 ans avec des rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre, étant primé dans chacun de ces arts.

Éléonore Lagacé, Florence K et Nathalie Choquette

Elle n'a pas le même nom de famille que sa sœur Florence K, ni que sa mère, Nathalie Choquette. Qu'à cela ne tienne, car il y a plus que le lien du sang qui unit Éléonore Lagacé à ces deux femmes: il y a aussi les arts, la scène et le chant. Alors membre de l'équipe de Louis-Jean Cormier, l'artiste a été découverte par plusieurs durant la deuxième saison de «La Voix» en 2014. D'autres ont aussi pu constater l'ampleur de son talent en danse grâce aux comédies musicales «Grease» et «Footloose».

Gabrielle et Martin Fontaine

Très nombreux sont les enfants du Québec à apprécier la nouvelle Passe-Carreau interprétée par Gabrielle Fontaine, qu'elle chante, danse ou s'amuse dans des sketchs. La jeune actrice n'est toutefois pas étrangère aux succès télé jeunesse, elle qui a été de la distribution de «Tacktik» et «Subito texto», entre autres. Si sa présence réjouit les enfants, ce sont plutôt les adultes qui sont tombés sous le charme de son père, Martin Fontaine. Alors que sa fille brille devant les caméras, celui qui redonne vie avec panache au «King» dans «Elvis Story» et «Elvis Experience» brûle les planches.

Benoît Mauffette et Pauline Martin

Dès son arrivée au petit écran, Benoît Mauffette a donné la réplique à sa mère, Pauline Martin, sur le plateau de la comédie «Tranches de vie». Un peu plus tard, il a fait partie de la même distribution qu'elle pour le téléroman «Mémoires vives». Puis, il est devenu celui qui se fait cavalièrement largué par Anne-Élisabeth Bossé dans «Les Simone» et l'agent d'artistes Gabriel Savoie pour «Les invisibles», traçant son propre chemin. Malgré tout, comme pour sa mère, l'humour n'est jamais bien loin.

Karine Gonthier-Hyndman et James Hyndman

Depuis quelques années, Karine Gonthier-Hyndman enchaîne les rôles au petit écran. Vue dans «O'», «Like-moi!» et «Les invisibles», elle a réussi à mettre sa carrière sur les rails et roule à grande vitesse. Outre ses projets à la télé, on peut régulièrement apprécier son jeu sur les planches, comme son oncle James Hyndman, Elle a déjà confié que ce dernier l'a toujours appuyée dans sa démarche de comédienne. Malgré toutes les émissions les mettant en vedette, on attend encore de les voir et de les entendre se donner la réplique...

Sam-Éloi Girard et Michaël

Avant de tenir la vedette dans la comédie «Conseils de famille», Sam-Éloi Girard a fait partie de l'équipe du rendez-vous «Les Argonautes» pendant cinq ans. Le garçon connaît bien l'univers du petit écran. Et, même si son père est aussi un artiste, ce n'est pas grâce à son nom qu'il a pu maintes fois charmer les téléspectateurs. Car certaines personnes ignorent sûrement que son papa ne joue pas, mais chante. Michaël a une voix puissante. Ancien protégé de Josélito Michaud, ce gagnant de deux Félix a atteint l'étape des demi-finales lors de la cinquième saison de «La Voix».

Samuele et Gaston Mandeville

L'auteure-compositrice-interprète Samuele a décidé de suivre les traces de son père, Gaston Mandeville, qui a lancé plusieurs albums avant sa mort à 40 ans, en 1997. Quand ce dernier est décédé, celle qui a offert son premier effort, «Les filles sages vont au paradis», en 2017, n'avait que 11 ans. La lauréate du Festival international de la chanson de Granby pour l'édition 2016 a déjà confié avoir pris beaucoup plaisir à jouer avec les instruments dans le studio de son père, mais elle a tenu à faire carrière sans son nom de famille, souhaitant miser uniquement sur elle.

Gabriel et Denys Arcand

Il faut remonter loin pour associer Gabriel et Denys Arcand aux mêmes projets cinématographiques, comme «Le déclin de l'empire américain» et «Le crime d'Olive Plouffe». Leur dernière collaboration remontant à plus de 30 ans, il est normal qu'on ait tendance à oublier que les deux hommes, nés à près de 10 ans d'intervalle, sont frères. Pour expliquer ce trou de mémoire, on peut aussi se tourner vers la télé. Alors que Denys Arcand brille par son absence, Gabriel a laissé sa marque avec ses personnages dans «Mensonges» et «Au secours de Béatrice».

