Lloyd Axworthy dirigera la mission d'observation électorale en Ukraine

L’ancien ministre des Affaires étrangères du Canada Lloyd Axworthy a été nommé chef canadien de la mission d’observation électorale du Canada en Ukraine.

C’est la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui en a fait l’annonce mercredi à Ottawa.

«L'observation des élections est l'un des moyens les plus transparents et les plus responsables de soutenir la démocratie», a dit la ministre Freeland.

«M. Axworthy dirigera la délégation canadienne d’observateurs des élections à court et à long terme dépêchés en Ukraine. Ensemble, ils observeront tous les aspects des élections présidentielle et législatives, y compris la participation au processus électoral des femmes, des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des minorités», a ajouté la ministre.

Ces cinq dernières années, le Canada a versé plus de 750 millions $ en soutien multiforme à l’Ukraine.

Lloyd Axworthy, 79 ans, a été ministre libéral au sein des gouvernements de Pierre Elliott Trudeau et de Jean Chrétien.