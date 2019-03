Montréal au 6e rang des meilleures villes du monde

La Ville de Montréal fait très bonne figure dans le plus récent palmarès des meilleures villes du monde pour l’année 2019 du magazine britannique Time Out. La métropole se classe au 6e rang d’un classement basé sur un sondage mené auprès de plus de 30 000 personnes.

Les attractions, le transport en commun, les restaurants, la culture et la vie nocturne ont fait partie des critères à considérer.

«Montréal est l’une des meilleures villes pour être soi-même», a écrit l’un des collaborateurs du magazine, vantant du même coup la diversité, le dynamisme et la créativité de la ville.

Le faible coût de la vie comparativement à d’autres grandes villes a également pesé dans la balance.

La Ville de New York s’est classée au sommet du palmarès. Melbourne et Chicago complètent le podium.

Top 10 de Time Out

1. New York, États-Unis

2. Melbourne, Australie

3. Chicago, États-Unis

4. Londres, Royaume-Uni

5. Los Angeles, États-Unis

6. Montréal, Canada

7. Berlin, Allemagne

8. Glasgow, Royaume-Uni

9. Paris, France

10. Tokyo, Japon