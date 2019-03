Offensive pour attirer plus de préposés aux bénéficiaires

La région de Québec fait face à un manque criant de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Pour les intéresser à la profession, le CIUSSS de la Capitale-Nationale met sur pied des formations rémunérées avec postes permanents.

«C'est une formation professionnelle d'une durée de sept à huit mois. Ce qui est particulier c'est que 75% de cette formation se fera en CHSLD auprès des bénéficiaires», explique la directrice du centre de formation Fierbourg, Mélissa Laflamme.

Il manque au moins 280 préposés dans les 30 CHSLD sur le territoire de la Capitale-Nationale.

«On souhaite recruter au moins 125 candidats pour le mois d'avril et on leur promet aussi un poste à temps plein. Ces mesures vont inévitablement réduire la charge de travail et le temps supplémentaire, c’est très clair», mentionne la directrice des ressources humaines au CIUSSS de la Capitale-Nationale, France Goudreault.

Le salaire d'un préposé aux bénéficiaires se situe entre 19 et 20 dollars de l'heure dans le secteur public.

Ces nouveaux postes représentent un investissement de près de 1,5 million de dollars.