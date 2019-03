Problèmes techniques majeurs pour Facebook et Instagram

Les populaires réseaux sociaux Facebook et Instagram éprouvaient des problèmes techniques majeurs mercredi midi.

Les difficultés sont survenues vers midi et selon le site Down Detector, la panne toucherait l’est de l’Amérique du Nord et le nord de l’Europe, entre autres.

Les usagers étaient incapables de faire des publications ou d’accéder à leur compte.

«Le site Facebook est en cours de maintenance et sera à nouveau disponible dans quelques minutes. Nous vous remercions pour votre patience», pouvait-on lire.

Plus de détails à venir.