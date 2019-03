Rosie O'Donnell révèle avoir été agressée sexuellement par son père

L'actrice et animatrice américaine Rosie O'Donnell, qui a marqué la télévision du milieu des années 90 avec son émission «The Rosie O'Donnell Show», révèle dans un livre à paraitre en avril qu'elle a été agressée sexuellement par son père pendant son enfance.

Le site internet du magazine «Variety» a levé le voile, mercredi, sur une partie du livre «Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of "The View"» signée par le responsable du bureau new-yorkais du magazine, Ramin Setoodeh.

O'Donnell n'a jamais caché avoir eu une enfance difficile, elle qui a perdu sa mère, Roseann, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle se confie cependant pour la première fois sur les agressions sexuelles que lui aurait fait subir son père, Edward Joseph, alors qu'elle était très jeune.

«Quand ma mère est morte, ça c'est comme terminé d'une façon bizarre, parce qu'il s'est retrouvé avec cinq enfants à sa charge. Globalement, ce n'est pas quelque chose dont j'aime parler», a raconté O'Donnell selon «Variety».

L'animatrice a souligné que n'importe quel enfant qui se retrouve dans la position qu'elle a connue se sent coincé et impuissant, «parce que la personne à qui tu le dirais est celle qui le fait».

Le père de Rosie O'Donnell est décédé en 2015.

Figure habituée à prendre part au débat public aux États-Unis, Rosie O'Donnell a régulièrement donné son appui, ces dernières années, à des femmes ayant affirmé avoir été victimes d'agression sexuelle de la part de célébrités comme Bill Cosby et Roman Polnanski.

Ce pan de sa vie est détaillé dans le livre «Ladies Who Punch», qui s'intéresse aux artisanes de l'émission «The View», à laquelle elle a collaboré lors des saisons 2006 et 2014. Le livre paraitra le 2 avril.