Trevor Noah de retour à Just For Laughs

Une fois de plus, l'humoriste Trevor Noah profitera de la saison estivale pour visiter Montréal. La star sud-africaine a confirmé sa présence à la 37e édition du festival anglophone Just For Laughs qui aura lieu du 10 au 28 juillet.

Dans le cadre du «Trevor Noah's Loud and Clear Tour 2019», l'artiste est attendu le 26 juillet au Centre Bell. La prévente des billets pour ce spectacle ainsi que les nombreux autres s'est amorcée mercredi au hahaha.com.

Cette année, c'est à l'Australien Jim Jefferies que les organisateurs de Just For Laughs ont confié l'animation de deux galas. Pour sa première fois au festival, Bobby Lee, vedette de la chaîne MADtv, aura quant à lui le mandat d'être le maître de cérémonie de la série «The Nasty Show» comprenant 11 représentations.

Les Britanniques Michael McIntyre et Jimmy Carr (grâce à une invitation carte blanche) auront aussi leur place au sein de la programmation.

Il reste encore plusieurs invités à annoncer pour la grande célébration montréalaise de l'humour en anglais. Des laissez-passer pour deux, trois ou cinq spectacles sont déjà toutefois en vente.