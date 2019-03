Un septuagénaire porté disparu à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 77 ans porté disparu depuis mardi soir, à Québec.

Noël Germain aurait quitté sa résidence, du secteur du boulevard Benoît-XV en fin de soirée. Selon la police, il pourrait se trouver dans le secteur de la rue Saint-Paul ou de l’avenue des Cerisiers.

#DISPARITION | Le SPVQ sollicite l'aide de la population afin de localiser Noël Germain, 77 ans de Québec. Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité .https://t.co/zZlqPz4X8Z pic.twitter.com/cfywfRGLgd — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) 13 mars 2019

«Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité s’il ne reçoit pas les soins appropriés à son état», a indiqué le SPVQ dans un communiqué.

M. Germain mesure 1,58 m (5 pi 2 po) et pèse 65 kg (143 lb). Il a les cheveux blancs, les yeux bleus et se déplace avec une canne. Au moment de sa disparition, il portait un manteau d’hiver gris et une tuque rouge à l’effigie des Canadiens de Montréal.

Toute personne ayant de l'information permettant de le retrouver peut la communiquer en composant le 911, ou le 418-641-AGIR (2447).