Véhicules en libre-service: Montréal se prépare à accueillir des trottinettes et des vélos sans ancrage

Les trottinettes et les vélos en libre-service devraient faire leur apparition à Montréal dès cet été dans le cadre d’un projet pilote du ministère des Transports, et la Ville a déjà émis des règlements pour encadrer leur usage.

Si les trottinettes électriques ne peuvent pas circuler dans les rues du Québec à l’heure actuelle, un nouvel arrêté ministériel attendu pour le printemps 2019 devrait lancer un projet pilote de trois ans pour observer la cohabitation de celles-ci dans l’espace urbain. Des entreprises comme JUMP et Lime ont déjà signalé leur intérêt à s’implanter dans la métropole.

Stationnement

Le règlement qui sera adopté par la Ville stipule que pour le stationnement, les vélos électriques en libre-service munis d’un câble pourront être accrochés aux supports à vélos publics dans des zones autorisées. La Ville souhaite aussi permettre d’utiliser les cinq mètres où les véhicules immatriculés ne peuvent pas se stationner au coin de certaines intersections. Des aires de stationnement marquées au sol pourront aussi être déterminées.

Pour la première phase du projet, les stationnements seront permis uniquement à certains endroits situés dans l’arrondissement de Ville-Marie, dans le quadrilatère formé par les rues Guy, Sherbrooke, Berri et René-Lévesque.

Quatre véhicules, au maximum, pourront être stationnés côte à côte, perpendiculairement à la rue, contre la bordure du trottoir, à un mètre ou plus d’un bateau de trottoir.

Les trottinettes et vélos électriques ne pourront pas circuler sur les trottoirs.

La Ville pourra émettre des constats d’infraction aux usagers ne respectant pas les règlements, ainsi qu’aux exploitants.

L’arrêté du gouvernement spécifiera les limites de vitesse pour ces véhicules, et pourra rendre obligatoire le port du casque, comme c’est le cas actuellement pour l’usage de vélos électriques.

Responsabiliser les exploitants

Avec son système de permis, la Ville précise vouloir responsabiliser les exploitants et attirer des candidatures sérieuses. Ceux-ci devront payer au minimum 15 000 $ pour leur permis d’exploitation (voir plus, selon leur taille) et avoir un centre d’opération à Montréal pour répondre rapidement aux signalements.