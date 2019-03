Manifestation de fonctionnaires: un automobiliste bouscule des syndiqués

Une altercation a éclaté entre un automobiliste et des employés fédéraux qui bloquaient l’accès à un édifice gouvernemental situé du 1550, avenue D’Estimauville, mercredi matin.

L’automobiliste, furieux de ne pas pouvoir accéder au stationnement intérieur de l’édifice vers 8h30 pour se rendre au travail, a chargé à deux reprises avec son véhicule un groupe de manifestants, a constaté Le Journal sur place.

Il y a eu contact physique avec au moins deux personnes, qui n’ont pas été blessées. Des policiers qui surveillaient la mobilisation sont intervenus rapidement et ont sommé le conducteur de sortir de son automobile, ce qu’il a fait.

Il a été rencontré par les policiers, mais il n’a pas été arrêté. Un constat d’infraction pourrait lui être signifié.

«Acharnement»

«On était à la porte du stationnement en train de discuter, puis ce type est arrivé avec son auto. On lui a fait signe que c’était barré. Il a continué d’avancer et il nous a bousculés avec son pare-chocs jusque dans la porte. Les policiers ont fait un super beau travail», a dit Jeannot Dionne, un tuyauteur pour le ministère de la Défense venu protester contre les problèmes du système de paye Phénix qui perdurent depuis trois ans.

«C’est surtout la symbolique d’acharnement, j’ai trouvé, qui était déplacée. On s’est interposés. Bien entendu, lui, il voulait briser la ligne de mobilisation», a affirmé David Tremblay, un employé du département de maçonnerie sur les plaines d’Abraham, et président d’une section locale du syndicat.

Les deux manifestants ont fait une déposition à la police, mais n’avaient pas l’intention de porter plainte, mercredi matin.

Depuis 7h

Quelques dizaines de syndiqués affiliés à l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) étaient postés à l’entrée du bâtiment appartenant au gouvernement fédéral depuis 7h où travailleraient plus de 700 fonctionnaires. Le rassemblement a pris fin à 9h.

«Ces membres protestent contre le système de paie Phénix ainsi que contre les dernières offres du gouvernement fédéral dans les négociations pour le renouvellement des conventions collectives», peut-on lire dans un communiqué.

Selon l’organisation syndicale, un sondage effectué auprès de 160 000 fonctionnaires fédéraux révèle que 65% d’entre-deux sont toujours aux prises avec des problèmes de paye, que 79% vivent du stress à cause des ratées du système Phénix et que 22% ont refusé d’appliquer ou d’accepter une nouvelle position de cause des problèmes de paye que cela pourrait occasionner.