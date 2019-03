Le plus récent démocrate à se lancer dans la course à la présidence américaine, Beto O’Rourke, jouit d’une grande popularité au sein du parti, mais son manque d’expérience pourrait le rattraper.

Le correspondant de TVA Nouvelles à Washington, Richard Latendresse, rappelle que Beto O’Rourke, malgré sa popularité, ne s’était pas signalé dans sa carrière politique avant de chauffer le républicain Ted Cruz pour le poste de sénateur du Texas, lors des dernières élections de mi-mandat.

C’est justement cet aspect de la candidature de Beto O’Rourke qui freine l’enthousiasme de l’analyste politique Caroline St-Hilaire.

«Je trouve qu’on est un peu en train de grossir le personnage, souligne-t-elle. Je ne me ferai pas d’amis en disant ça, mais un peu comme Jean-Martin Aussant, il n’a jamais rien fait! Il a perdu!»

Selon elle, même s’il représente un «beau contraste» avec Donald Trump, il demeure un candidat de gauche, sans plus.

«Je pense que les démocrates vont devoir aller un peu plus loin que de juste être une gauche, note-t-elle. Ils vont devoir aller un peu plus loin, parce que Trump, c’est plus que le centre, la droite ou le Parti républicain. Il répond vraiment à un malaise américain.»