Concours : une soirée cocktail avec l’équipe de «La Voix»!

Une occasion unique de rencontrer les animateurs de l’émission, Charles Lafortune et Anouk Meunier, ainsi que les «coachs» Marc Dupré, Lara Fabian, Éric Lapointe et Alex Nevsky, s’offre aux adeptes de «La Voix».

Un concours organisé par TVA permettra à 400 personnes d’assister à un événement d’un soir seulement au Centre Vidéotron, à Québec, le 7 avril prochain.

Au cours de cette soirée cocktail qu’on promet remplie de surprises, il sera non seulement possible de se faire photographier avec les principaux visages de la compétition de chant télévisée et d’échanger avec eux, mais ce sera également l’occasion de visionner en primeur l’épisode des «Chants de bataille», étape cruciale dans une saison de «La Voix». C’est en effet lors des «Chants de bataille» que sont déterminés les candidats qui passeront à la ronde des «Directs».

Pour participer au concours et courir la chance de remporter l’un des 400 accès à ce rendez-vous spécial, il suffit de visiter les sites web de TVA (concourslavoixtva.ca), de Vidéotron (videotron.com) et du magazine «7 Jours», (concours7jourslavoix.com), d’ici le 26 mars.