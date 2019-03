Demain, des milliers d’élèves vont faire la grève pour l’environnement, un mouvement mondial qui touchera aussi le Québec.

Mario Dumont ne remet pas en question l’importance de la cause. Mais il en a contre l’âge de ceux qui sortiront dans les rues.

«Je veux bien qu’on parle du climat, je veux bien qu’on montre que c’est la priorité des priorités, la plus grosse priorité qui ait jamais existé, mais la place des jeunes, au primaire et au secondaire, les journées qu’il y a de l’école, c’est d’être à l’école. Lâchez-moi avec les grèves, pour le climat ou pour d’autres choses», a-t-il lancé, jeudi matin.

Qui plus est, le fait qu’une formation comme Québec solidaire endosse la situation est intenable. «Quand on est un parti politique, avez-vous idée dans quel genre de position on se place, en encourageant les jeunes à ne pas aller à l’école, en désavouant les directions scolaires?»

Sur son fil Twitter, mardi, le parti de Manon Massé déplorait qu’on sanctionne les élèves d’une école secondaire de Montréal, qui ont écopé de mesures punitives pour avoir manqué l’école afin de manifester pour le climat. «C’est plutôt les compagnies pétrolières et les gouvernements qui ne font rien pour lutter contre les changements climatiques qu’on devrait envoyer en retenue», commentait-on.

Mario Dumont rappelle que toutes les avancées technologiques permettant d’être plus verts ont été rendues possibles grâce à la recherche scientifique et à «des gens qui sont allés à l’école».

Manifester, «c’est correct pour une journée, mais on sent que ça devient une mode et que les jeunes, à répétition et tout le temps, commencent à se dire qu’ils pourraient ne pas aller à l’école une fois de temps en temps pour marcher pour le climat... Mon œil! Encouragés par un parti politique? S’il vous plait, encore moins», a-t-il conclu.