La sœur d'un membre du groupe One Direction meurt subitement à 18 ans

La sœur du chanteur britannique Louis Tomlinson, anciennement membre du groupe One Direction, est subitement décédée des suites d’une crise cardiaque. Elle n’était âgée que de 18 ans.

Félicité Tomlinson a perdu la vie mercredi, dans son appartement de Londres, selon ce qu’a appris TMZ.

Des sources proches de la famille ont déclaré au site spécialisé qu’aucun signe précurseur ne s’était manifesté et qu’elle n’avait jamais souffert de maladies cardiaques par le passé. Elle éprouvait cependant des douleurs liées au nerf sciatique.

Félicité Tomlinson était une designer de mode suivie par plus d’un million d’abonnés sur Instagram. Elle et son frère étaient extrêmement proches et se voyaient régulièrement lorsque le chanteur était de passage à Londres.

L’ancien membre de One Direction s’est retiré d’un concert-bénéfice organisé par la BBC qui devait avoir lieu vendredi. Selon TMZ, le chanteur est dévasté par la nouvelle, lui qui a perdu sa mère aux mains d’un cancer en décembre 2016 alors qu’elle n’était âgée que de 43 ans.