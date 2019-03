Le Syndicat des cols bleus sous tutelle pour un an de plus

Plus d’un mois après le rejet massif d’une révision de leurs statuts et règlements, interprétés par plusieurs comme un pied de nez des cols bleus montréalais envers le SCFP National, la grande centrale syndicale a décidé jeudi de prolonger la tutelle au local 301 pour au moins une autre année.

Dans un communiqué, on apprend que le Conseil exécutif national du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), réuni à Ottawa, a voté à l’unanimité pour prolonger la tutelle. Une décision jugée indispensable, écrit-on, pour achever les travaux de révision des statuts, puis tenir des élections générales au SCFP 301.

Précédemment, la tutelle devait prendre fin en mai 2019. La prolongation votée jeudi est d’une durée théorique d’un an. Cependant, le SCFP a l’intention de compléter le travail dans les meilleurs délais, et la tutelle pourra être levée après l’élection d’un nouvel exécutif par les membres.

Le SCFP 301 est présentement en processus de formation d’un comité qui préparera un nouveau projet d’amendements aux statuts. Le projet préparé par ce comité de cinq membres sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale des membres cols bleus. Cette étape est nécessaire pour rendre possible la tenue des élections.

Rappelons que le SCFP 301 a été placé sous tutelle du SCFP national en mai 2017. C’est une mesure exceptionnelle et temporaire qui vise à corriger des problèmes importants dans le fonctionnement d’une section locale. La mise en tutelle initiale avait été votée à l’unanimité par le Conseil exécutif national du SCFP, en réponse à une multitude de plaintes reçues sur une longue période au sujet de problèmes de plusieurs ordres.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) est le plus grand syndicat canadien. Il compte 680 000 membres dans tout le Canada. Il représente des travailleuses et travailleurs de la santé, de l’éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d’urgence, du transport aérien et des communications.