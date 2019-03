Les élèves et étudiants québécois dans les pas de Greta Thunberg

Des milliers de jeunes Québécois devraient se joindre vendredi à un mouvement mondial pour demander aux élus d'en faire plus contre le changement climatique.

Ce sont plus de 135 000 élèves et étudiants québécois qui seront en grève vendredi pour suivre dans les pas de Greta Thunberg, une jeune écolière suédoise de 16 ans qui s'est rendue célèbre en faisant la grève de l'école tous les vendredis, depuis l'été dernier, devant le Parlement à Stockholm, afin d’encourager les gouvernements à agir contre la crise climatique.

«En tant que jeunes, on n'a pas encore les manettes du pouvoir et la possibilité de faire quelque chose, donc si on a une responsabilité, c'est de faire pression sur nos politiques parce que l'urgence, elle est là», raisonne Léa Ilardo, instigatrice du mouvement «La planète s’invite à l’université».

Élève à l’école Robert-Gravel, Sara Montpetit rappelle qu’il y a urgence d’agir.

«Les décisions qui vont être prises aujourd'hui vont déterminer notre vie de demain. Alors, c'est important d'agir maintenant parce que, sinon, il sera trop tard. On a 11 ans, selon le rapport du GIEC», plaide la jeune femme.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sonne l'alarme depuis une trentaine d'années. Selon leurs estimations, les humains doivent effectuer des changements radicaux dans les façons de produire et de consommer avant 2030.

«J'ai envie de croire que cet éveil-là va faire en sorte que ça va mettre assez de pression sur les politiciens pour faire en sorte qu'on se donne des règles claires! Au coin des rues, ça prend des “stops” parce que sinon, il y a des accidents», souligne l’instigateur du Pacte pour la transition Dominic Champagne.

Des commissions scolaires ont avisé les parents qu'ils devraient justifier l'absence de leur enfant s'il participe à la manifestation du 15 mars.

À Montréal, le rassemblement des étudiants pour le climat se tiendra au pied du mont Royal, en début d'après-midi. Plus de 1 300 manifestations semblables sont prévues dans une centaine de pays à travers le monde.