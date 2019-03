Michael Jackson se serait rapproché des jeunes grâce aux Simpson

Michael Jackson aurait utilisé son apparition dans Les Simpson pour se rapprocher de jeunes garçons.

Cette affirmation vient d'Al Jean, le producteur du dessin-animé, qui s'exprimait en réaction à la décision de retirer de l'histoire du programme l'épisode intitulé «Stark Raving Dad», diffusé pendant la troisième saison de la série, dans lequel le Roi de la Pop doublait la voix d'un personnage.

«Je pense que c'est en partie ce qu'il utilisait pour préparer des garçons (à une relation). Je ne sais pas vraiment et je dois être très prudent parce que ce n'est pas quelque chose que je sais personnellement, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense et ça me rend très très triste », a expliqué Al Jean à The Daily Beast.

Ces commentaires interviennent alors que la polémique suscitée par la diffusion de Leaving Neverland, le documentaire qui relance les accusations de pédophilie autour de Michael Jackson, n'en finit pas de faire des vagues.

Alors que la famille de l'interprète de Beat It fait tout pour défendre son image, Al Jean a donc clairement choisi son camp.

«Ce n'était pas seulement de la comédie pour lui, c'est quelque chose qu'il a utilisé comme un outil. C'est ce que je pense et c'est pour ça que je pense que retirer l'épisode était la bonne chose à faire. Cette épisode a un objectif fallacieux, c'est ce qui me gêne en ce moment », a conclu le producteur.