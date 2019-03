Thème récurent de débats animés sur le plateau de «La Joute», le sujet du troisième lien à Québec a de nouveau divisé les analystes Caroline St-Hilaire et Thomas Mulcair jeudi.

En faveur de sa construction, M. Mulcair s’est gentiment moqué de voir un député montréalais de Québec solidaire – Vincent Marissal – annoncer aux milliers de résidents de l’agglomération ce dont ils ont besoin, ou non.

«Il n’y a rien de mieux que de voir un député du Plateau qui va à Québec pour dire que c’est douteux et inutile pour eux d’avoir un troisième lien!», a-t-il lancé.

Plus sérieusement, l’analyste s’est inquiété d’apprendre que le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte auront besoin d’années de réparation. À son avis, cette nouvelle justifie encore plus le besoin d’ajouter un troisième lien.

«Imaginez, c’est notre capitale nationale, la grande région regroupe près d’un million de personnes et ces gens seront prisonniers s’il y a une malchance avec l’une des deux réparations. En plus, ils n’auront pas l’occasion d’avoir un troisième lien!»

À l’inverse, Caroline St-Hilaire répète qu’aucune étude n’a démontré la pertinence du troisième lien pour réduire la congestion automobile dans le secteur.

«C’est rare que Québec solidaire et moi soyons en fusion sur un sujet, mais sur celui-là, on l’est, souligne-t-elle. Ce n’est pas parce qu’il y a des travaux sur un pont que tu as besoin d’un troisième lien. Je suis désolée, mais ton troisième lien va arriver bien après que la peinture soit finie sur le pont.»

Voyez le débat dans la vidéo ci-dessus.