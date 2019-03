Série de vols qualifiés à Québec: un homme de 32 ans arrêté

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l’arrestation d’un homme de 32 ans, suspecté d’avoir commis six vols qualifiés à Québec.

Le suspect a été arrêté mercredi, grâce à des informations reçues de la part de la population à la suite de la diffusion d’images.

Ce dernier a été interrogé par les policiers et a admis avoir perpétré les six vols qualifiés commis entre le 1er et le 3 mars dernier.

Une perquisition à son domicile a permis de saisir divers objets reliés à ces vols.

Le suspect, qui n’a aucun antécédent criminel, est présentement détenu et devrait comparaître jeudi, a indiqué le SPVQ dans un communiqué.