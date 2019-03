«Travaux majeurs» pour le pont Pierre-Laporte d’ici 4 ans

Le ministère des Transports entamera d’ici quatre ans des «travaux majeurs» sur le pont Pierre-Laporte, pour réparer des erreurs dans le pavage, qui se détache en galettes à peine quatre ans après son installation.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a fait cette annonce aujourd'hui, en marge de la présentation des chantiers routiers qui seront entrepris dans Chaudière-Appalaches au cours des deux prochaines années.

«On va réparer ce qu’il y a de plus urgent», a lancé le ministre, indiquant que des travaux «qui ne seront pas nécessairement visibles et qui n’empêcheront pas la circulation» se dérouleraient cet été.

«Il y aura des réparations majeures pour le pont dans les prochaines années. On parle d’une fourchette de quatre ans. On n’a pas estimé les coûts pour tout ça», a fait savoir le ministre, qui est conscient que, la dernière fois, «on a manqué notre coup».

Pas en même temps que le pont de Québec

M. Bonnardel ajoute cependant que les travaux ne se dérouleront pas en même temps qu'un autre chantier majeur, qui visera le voisin de Pierre-Laporte, le pont de Québec, dont on doit remplacer le tablier.

«Il est hors de question [de faire les travaux sur les deux ponts en même temps]. On va trouver un calendrier pour dire aux usagers qu’il y aura des travaux sur telle ou telle période. On ne fera pas les travaux en même temps, parce que ce serait des entraves majeures.»

Le ministère a mobilisé ses ingénieurs afin de trouver la meilleure solution pour remplacer le pavage, avec les contraintes qu’entraîne un pont suspendu, très exposé aux vents forts et dont les joints et le tablier bougent beaucoup sous l’effet de ceux-ci.

«On envisage un type de membrane différent et un asphaltage différent. Il faut être innovants. On va changer complètement le type d’enrobé et le type de membrane pour la prochaine intervention», a indiqué Odile Béland, directrice générale de Chaudière-Appalaches pour le ministère des Transports.

«Le but, ce n’est pas de recommencer tous les quatre, cinq ans», a statué le ministre. «Il faut assurer une longévité.»

Près de 300 M$ sur les routes

Le ministre des Transports a par ailleurs annoncé des investissements de 297 millions de dollars pour les routes de Chaudière-Appalaches d’ici deux ans. De ce montant, 151 millions de dollars seront consacrés à l’amélioration des chaussées, 94 millions aux structures et 40 millions à l’efficacité du réseau routier.

Les mêmes gros projets demeurent au sommet de la liste, soit le réaménagement de l’échangeur de la route Lagueux, celui de la route 277 à Saint-Anselme et la reconstruction de la chaussée de l’autoroute 20 en béton dans le secteur de Saint-Janvier-de-Joly.