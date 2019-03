Une 4e arrestation en lien avec les meurtres de Jean-Christophe Gilbert et de Steve Lamy

Une quatrième personne a été arrêtée jeudi en lien avec les meurtres de Jean-Christophe Gilbert et de Steve Lamy. Il s'agit d'une quatrième arrestation dans ce dossier en deux semaines.

Cet individu, qui a été interrogé par les policiers, devait comparaître jeudi après-midi.

Peu de détails sont présentement connus sur cette personne. On ne connaît pas son sexe, ni son âge ou son implication dans les meurtres.

Cette arrestation survient au lendemain de la remise en liberté de Noémie Morin et Mauricio Peralta Severino, qui devront toutefois respecter de sévères conditions.

Severino, 29 ans, est accusé de complicité après les faits pour le meurtre de Jean-Christophe Gilbert et d'outrage à un cadavre. Morin, 24 ans, est notamment accusée du meurtre prémédité de Steve Lamy et devra suivre une thérapie fermée de six mois à la Maison Carignan de Trois-Rivières

Les corps de Steve Lamy et de Jean-Christophe Gilbert ont été retrouvés dans une voiture calcinée sur la route Bradley de Trois-Rivières en octobre dernier. Cette découverte est survenue quelques heures après le meurtre d'Ophélie Martin-Cyr dans un champ de Yamachiche.

Noémie Morin et Mauricio Peralta Severinon reviendront en cour le 1er mai prochain.

Plus de détails à venir...