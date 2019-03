Le chaos semble régner au sommet de la hiérarchie policière québécoise. C’est pour y mettre fin que les analystes de «La Joute» demandent au gouvernement d’agir d’une quelconque façon afin de «brasser le monde».

Le Bureau d’enquête révélait vendredi que l’ancien patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) Robert Lafrenière est lui-même ciblé par l’enquête sur les fuites d’informations confidentielles au sein de sa propre organisation. C’est dans la foulée de cette enquête que le directeur de la Sûreté du Québec (SQ), Martin Prud’homme, a été suspendu la semaine dernière par le gouvernement du Québec, selon nos informations.

L’analyste Caroline St-Hilaire se dit profondément «préoccupée» par la situation et demande que l’on réponde à ses questions et celles que le public, légitimement, se pose.

«Ce sont nos corps policiers. Ce sont eux qui sont censés enquêter. Pire, ils enquêtent sur des politiciens. Si on part habituellement avec le principe que les politiciens sont des tout-croches, là, on est enquêté par des tout-croches!», lance-t-elle.

«Je me mets à la place du public et je comprends qu'il se dise que ça n’a pas de bons sens, qu’on a l’air d’une république de bananes», enchaîne-t-elle.

Pour Stéphane Bédard, le point de départ de tout ce chaos survient avec l’enquête Mâchurer et l’absence d’accusations, qui ont mené à des fuites dans les médias.

«Le problème, c’est que M. Lafrenière, de façon personnelle – et de façon trop personnelle – a décidé de faire en sorte que ces fuites-là sont devenues plus importantes que ceux et celles qui ont fait de la corruption», déplore-t-il.

L’analyste s’inquiète particulièrement du fait que le directeur du plus important corps policier de la province, Martin Prud’homme, soit actuellement chez lui et qu’aucune question ne soit posée à ce sujet.

«On ne parle pas d’un quidam, on parle du boss de la Sûreté du Québec!, rappelle-t-il. Ça, dans un système démocratique, c’est inacceptable. Ça prend des réponses immédiatement parce que le principal corps de police au Québec n’a pas son vrai patron.»

Et l’UPAC, pendant ce temps, n’a qu’un patron par intérim.