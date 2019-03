Condamnations internationales après l'attaque de mosquées en Nouvelle-Zélande

Signe d'une «hausse de l'islamophobie» pour le président turc, rappel «douloureux» de la tuerie d'Utoya pour la première ministre norvégienne : les condamnations se sont multipliées vendredi après l'attentat contre deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a fait 49 morts.

Union européenne

«Cet acte de violence insensé contre des innocents sur leur lieu de prière ne peut pas être plus contraire aux valeurs et à la culture de paix et d'unité que l'Union européenne partage avec la Nouvelle-Zélande», a déclaré le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

États-Unis

«Mes plus sincères condoléances et mes meilleures pensées vont au peuple de Nouvelle-Zélande après l'horrible massacre dans des mosquées. 49 personnes innocentes sont mortes de manière si insensée, avec tant d'autres gravement blessées», a tweeté Donald Trump. «Les États-Unis sont aux côtés de la Nouvelle-Zélande».

Grande-Bretagne

«Prendre pour cible des musulmans sur leur lieu de culte est méprisable (...) Il ne peut y avoir de place dans nos sociétés pour la vile idéologie qui incite à la haine et à la crainte», a déclaré dans un communiqué la première ministre britannique Theresa May, qui a exprimé à son homologue néo-zéanlandaise Jacinda Ardern ses «plus profondes condoléances».

La reine Elizabeth II, chef d'État de Nouvelle-Zélande, s'est dite «profondément attristée par l'attaque effroyable». «Le Prince Philip et moi-même envoyons nos condoléances aux familles et aux amis des personnes qui ont perdu la vie».

Le grand imam d'Al-Azhar

«Ces attaques terroristes contre des lieux de prière doivent nous inciter à ne pas être tolérants avec les courants et les groupes racistes qui commettent ce genre d'actions abjectes», a dit Cheikh Ahmed al-Tayeb, le grand imam de l'institution de l'islam sunnite Al-Azhar du Caire.

Le pape François

«Le pape François est très attristé de prendre connaissance de blessés et de morts provoqués par des actes de violence insensés contre deux mosquées à Christchurch, et il assure à tous les Néo-Zélandais, et en particulier à la communauté musulmane, sa solidarité sincère face à ces attaques».

Turquie

«Je condamne fermement l'attentat terroriste commis contre des musulmans qui étaient en train de prier en Nouvelle-Zélande et je maudis ceux qui l'ont commis», a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Pour lui, c'est «un nouvel exemple de la hausse du racisme et de l'islamophobie».

«Il apparait clairement que la vision portée par le tueur (...) est en train de gagner du terrain en Occident comme un cancer».

Iran

«L'hypocrisie occidentale qui défend la diabolisation des musulmans sous (le prétexte) de "la liberté d'expression" DOIT s'arrêter», a réagi le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif.

Norvège

La première ministre norvégienne Erna Solberg a appelé à lutter contre «toutes les formes d'extrémisme». «C'est évidemment extrêmement triste. Ça évoque des liens douloureux avec notre propre expérience le 22 juillet, le moment le plus difficile de l'après-guerre en Norvège», a-t-elle déclaré.

Le 22 juillet 2011, l'extrémiste de droite norvégien Anders Behring Breivik Anders Behring Breivik avait tué 77 personnes en faisant exploser une bombe contre le siège du gouvernement à Oslo puis en ouvrant le feu sur un rassemblement de la Jeunesse travailliste sur l'île d'Utoya.

France

«Toutes nos pensées pour les victimes des crimes odieux contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et pour leurs proches. La France se dresse contre toute forme d'extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde», a réagi le président français Emmanuel Macron.

Allemagne

«Je partage le deuil des Néo-Zélandais pour leurs concitoyens attaqués et tués par haine raciste alors qu'ils priaient pacifiquement dans leurs mosquées», a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel.

Italie

«Condamnation absolue pour les infâmes assassins, prière pour les victimes innocentes, compassion pour ceux qui disent que "c'est toujours la faute de Salvini"», a indiqué Matteo Salvini, vice-premier ministre italien.

Russie

«J'espère que tous ceux qui sont impliqués dans ce crime seront dûment punis», a déclaré le président russe Vladimir Poutine. «Une attaque contre des personnes paisibles réunies pour la prière choque par sa cruauté et son cynisme».

Inde

Le premier ministre Narendra Modi a, dans une lettre à Jacinda Ardren, «souligné la ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et ses manifestations, et de tous ceux qui soutiennent de tels actes de violence».

Israël

«Israël pleure le meurtre insensé d'innocents fidèles à Christchurch et condamne cet acte terroriste», a dit premier ministre Benjamin Netanyahu sur Twitter.