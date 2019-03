Le Québec n’atteindra pas ses objectifs de réduction des gaz à effets de serre pour 2020, «en raison du bilan libéral», mais la CAQ a l’intention de mettre en place des mesures concrètes pour l’environnement, et ce au cours des prochaines semaines.

«Des mesures concrètes qui auront un effet sur différentes problématiques que l’on vit actuellement. On ne veut pas être un gouvernement de paroles, on ne veut pas signer des accords sans se donner ensuite les moyens d’atteindre nos objectifs. On n’est pas très rêveurs à la CAQ, on est pragmatiques», explique en entrevue avec Mario Dumont, le ministre de l’Environnement Benoit Charette.

Alors que des milliers de jeunes manifestent pour le climat, et ce, partout dans le monde, il dit comprendre cette préoccupation environnementale chez eux.

«On souligne cet engagement de la jeunesse. On sent cette préoccupation chez les jeunes. Ce sont des thématiques qui les interpellent», indique-t-il.

Il précise qu’il rencontrera les organisateurs des marches québécoises pour le climat dès la semaine prochaine. «On va établir un beau canal de communication.»

«Un bilan libéral»

Il ajoute que le bilan des émissions de gaz à effet de serre est un bilan libéral, et qu’il est impossible en une seule année d’atteindre les objectifs ambitieux.

Selon lui, les gouvernements précédents se sont drapés de belles intentions, sans faire d’action concrète. «Il y a eu beaucoup de paroles.»

Il annonce également que le prochain congrès politique de la Coalition avenir Québec (CAQ) portera exclusivement sur l’Environnement, où un plan d’action sera dévoilé.

Il propose comme action concrète une réduction notamment des matières résiduelles.

«C’est certain qu’au niveau des émissions de gaz à effet de serre, le Québec a un bilan très enviable. On est déjà en bonne position, c’est donc difficile de diminuer de beaucoup nos émissions. »

