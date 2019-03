Grande marche pour le climat à Montréal

[Perturbation de service]🚌⚠️ En raison de la #manifencours la ligne 24 est déroutée sur René-Levesque et Viger. Les lignes 11 et 97 sont de retour à la normale. Consultez https://t.co/rLgxNYZvJE ou les apps Transit et Chrono pour voir le déplacement de votre 🚌en temps réel. pic.twitter.com/zlx0MFvy3C