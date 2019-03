Des milliers de jeunes sortent dans la rue vendredi afin de mettre de l’avant la cause environnementale, et ce, partout dans le monde.

Richard Martineau, qui n’a pas nécessairement l’habitude de défendre les étudiants, a salué ce mouvement qui a pour objectif, d’une certaine façon, de changer le monde.

«Ils ne tripent pas particulièrement sur moi», lance le commentateur dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

«Vous vous attendez à ce que je crie contre les étudiants en disant que ça n’a pas de bon sens, mais savez-vous quoi? Heureusement qu’il y a des jeunes qui veulent changer le monde. Le jour où les jeunes ne voudront plus changer le monde, on va être dans la ''chnoute''. C’est le rôle des jeunes de vouloir une meilleure planète, une meilleure vie, puis c’est le rôle des vieux de dire non, allez-y pas trop fort, on veut que les choses restent comme elles sont. C’est ça la vie, c’est ce mouvement!»

Ils félicitent les jeunes pour leur implication, «Bravo!», ajoute-t-il.

Seul bémol, «j’espère que ça ne virera pas en manifestation anticapitaliste», parce que le capitalisme et innovation verte peuvent faire bon ménage.

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***