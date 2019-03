Lightspeed récolte 276 millions $ dans son premier placement public

La firme montréalaise Lightspeed a annoncé vendredi la conclusion de son premier placement public de 17 250 000 actions à droit de vote subalterne à 16 $ CA par action, qui lui rapportera un produit brut total de 276 millions $.

Selon l’entreprise fondée par le PDG Dax Dasilva et dont les clients sont présents dans une centaine de pays, les preneurs ont souscrit 2 250 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires dans le cadre de l'exercice intégral de l'option de surallocation.

«Lightspeed s'attend à utiliser le produit net du placement pour solidifier sa position financière, ce qui lui permettra de poursuivre ses stratégies de croissance», a-t-on précisé, par communiqué.

BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc. et J. P. Morgan Valeurs Mobilières Canada inc. sont les chefs de file et coteneurs de livres du placement, selon Lightspeed, qui a indiqué que les autres preneurs fermes du placement sont Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James ltée et Banque Scotia.

Fondée en 2005 à Montréal, Lightspeed se spécialise dans la création d’outils de gestion de vente pour les commerçants traditionnels et en ligne. La société compte 700 employés dans ses bureaux au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Europe.