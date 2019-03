L’attentat de janvier de 2017 à la Grande mosquée de Québec est toujours présent dans les cœurs et les esprits de ses fidèles et voilà que la communauté musulmane est à nouveau prise pour cible en Nouvelle-Zélande alors qu’un tireur a fait 49 victimes et des blessés dans deux mosquées.

Secoué par les événements, Mohamed Labidi, président du Centre culturel islamique de Québec, encaisse les attentats à Christchurch comme un «coup de foudre». «Nous sommes profondément touchés par cette tragédie en Nouvelle-Zélande. Ça ravive des douleurs qui nous ont touchées ici.»

L’homme a répondu aux questions des médias ce matin devant la Grande mosquée de Québec. «Ça rappelle que l’amalgame est toujours là. Les gens confondent tout. Ils mettent tous les musulmans dans le même sac: les bons, les pas bons, ceux qui font du mal», souligne M. Labidi.

Suprématiste blanc

Le suspect du double attentat néo-zélandais serait un Australien blanc de 28 ans décrit comme un suprématiste. Il aurait écrit un manifeste raciste de plus de 70 pages et diffusé la vidéo de ses attaques sur Facebook.

«Il y a des extrémistes dans toutes les sectes, les religions, les sociétés, rappelle Mohamed Labidi. Une majorité est des personnes qui viennent pour travailler et qui est pour la paix, la sécurité.»

M. Labidi se repose sur le coran afin de lire les attentats de la Nouvelle-Zélande. Le tireur a pris pour cible des fidèles musulmans comme lui et ceux de la communauté fidéenne. «Pour nous, les principes fondamentaux de l’islam, c’est que si tu tues une personne, c’est comme si tu tuais toute l’humanité et si tu sauves une personne, c’est comme sauver toute l’humanité. Nous partons toujours de ce principe fondamental», illustre-t-il.

Le président de la Grande mosquée toujours sous le choc avance que pour les musulmans qui fréquentent le Centre culturel islamique de Sainte-Foy, ils vivront la journée comme celle du 29 janvier alors qu’Alexandre Bissonnette commettait son massacre à Québec.

Mohamed Labidi et sa communauté comptent aider les Néo-Zélandais, mais ne savent pas encore exactement comment. «Peut-être sous forme d’aide humanitaire sur les réseaux sociaux», avance-t-il sous toute réserve.

La sécurité a été renforcée autour des mosquées à Québec ainsi qu’à Montréal au cours des dernières heures.