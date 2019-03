La communauté artistique secouée par la mort de Nicole Martin

De nombreux membres de la communauté artistique ont tenu à rendre hommage sur les réseaux sociaux à la chanteuse Nicole Martin, dont on a appris le décès ce samedi matin.

L'animatrice Marie-Claude Barrette a écrit:

«Nicole Martin vient de nous quitter. Cette voix exceptionnelle m’aura marquée, je l’ai écoutée et réécoutée. J’offre mes condoléances à ses proches. Reposes en paix grande dame. «Il était une fois des gens heureux Qui disaient toutes choses avec les yeux».

Nicole Martin vient de nous quitter. Cette voix exceptionnelle m’aura marquée, je l’ai écoutée et réécoutée.



J’offre mes condoléances à ses proches.



Reposes en paix grande dame.🙏



«Il était une fois des gens heureux

Qui disaient toutes choses avec les yeux » pic.twitter.com/JZsuaMvlDe — MarieClaude Barrette (@MClaudeBarrette) 16 mars 2019

L’animatrice et chroniqueuse Annie-Soleil Proteau:

«Il était une fois des gens heureux... Beaucoup grâce à vos chansons, Nicole Martin. Bon repos... De tout cœur avec la famille de Madame Martin.»

Il était une fois des gens heureux... Beaucoup grâce à vos chansons, Nicole Martin. Bon repos... De tout cœur avec la famille de Madame Martin. — Annie-Soleil Proteau (@ASProteau) March 16, 2019

La chanteuse Luce Dufault:

«Doux voyage belle Nicole Martin.»

L’animateur Joël Legendre:

«Elle était sur le mur de ma chambre d’adolescent. Elle était dans mes oreilles, dans mon coeur. 25 ans plus tard, j’ai eu le privilège de travailler avec elle en la convainquant de revenir chanter à la télévision pour la grande entrevue de Patrick Huard que je mettais en scène. Je me souviens de l’avoir au téléphone et lui chanter toutes ses chansons que je connaissais par coeur, l’adolescent en moi espérait tellement travailler avec elle. Je n’ai pas été déçu, elle a été extraordinaire et tout le Québec a vibré au son de sa voix extraordinaire.

Aujourd’hui j’ai appris son départ avec tristesse. Nicole Martin ne quittera en quelque sorte jamais ce monde parce que sa place elle l’a solidement ancrée dans le coeur de tous les gens de ma génération, pour toujours.

Il y a un proverbe qui dit que derrière chaque grand homme il y a une grande femme. Dans ce cas-ci, il y avait derrière elle un homme d’un extrême dévouement, son mari et gérant Lee. Sa passion de tous les sentiments pour Nicole était incroyable et je lui offre mes sincères sympathies.

Au revoir, Nicole»

La chanteuse Marie-Chantal Toupin:

«R.I.P Ma belle Nicole Martin... Merci d'avoir fait partie de nos vies avec ta belle voix qui a bercé mon enfance Veille sur les tiens maintenant ....Luv xxxx»

L’animatrice Geneviève Borne:

«Quelle tristesse... Une grande dame, une grande voix, de grandes chansons... Au revoir Nicole Martin...»

Quelle tristesse... Une grande dame, une grande voix, de grandes chansons... Au revoir Nicole Martin... pic.twitter.com/vS9zbhdF1e — Genevieve Borne (@Genevieveborne) March 16, 2019

Le journaliste Michel Jean:

«Triste d'apprendre le décès de Nicole Martin. Une grande voix, une artiste forte et aimée du Québec. Merci pour tout!»

Triste d'apprendre le décès de Nicole Martin. Une grande voix, une artiste forte et aimée du Québec. Merci pour tout! #nicolemartin pic.twitter.com/w5u8zyqCUK — michel jean (@micheljean5) March 16, 2019

La comédienne Danièle Lorain:

«J’espérais tant que cette triste nouvelle soit une fausse rumeur. RIP Nicole Martin. Condoléances à Lee Abbott son amoureux très éploré ainsi qu’à tous ses proches».