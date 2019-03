La fille de Michael Jackson hospitalisée après une tentative de suicide

La fille de Michael Jackson, Paris, a été hospitalisée samedi matin après une tentative de suicide.

Selon TMZ, la jeune femme de 20 ans aurait été prise en charge par les secours peu après 7h30 (heure locale) à son domicile de Los Angeles en Californie.

Elle a été conduite à l’hôpital où elle repose dans un état stable.

Des sources proches de la famille Jackson ont indiqué au site spécialisé TMZ que cette tentative pourrait avoir un lien avec la diffusion du documentaire «Leaving Neverland», dans lequel deux jeunes hommes accusent le chanteur d’agression sexuelle.

La semaine dernière, la jeune femme est sortie publiquement sur Twitter pour rassurer les admirateurs de Michael Jackson.

«Les tabloïds et les mensonges sont plus importants? Je prie pour vous. Oui, c'est ce qu'ils font à tous ceux qui ont un cœur pur et qui essaient de changer les choses, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut ruiner son nom? Vous pensez vraiment qu'ils ont la moindre chance? Détendez-vous et restez en paix», a lancé la jeune femme sur Twitter.

«Je sais que les injustices sont frustrantes et c'est facile de s'énerver. Mais réagir avec l'esprit calme est en général plus logique que d'agir en laissant parler sa rage. Il vaut mieux se détendre. Fumez du pot et pensez aux choses plus importantes, du calme les amis », a-t-elle conclu.

Si vous avez besoin d’aide pour vous ou pour un de vos proches, contactez le 1-866-APPELLE et votre appel sera automatiquement acheminé à la ressource de votre région.