Louis-Olivier Mauffette: choisir l’harmonie

Bien occupé par son métier, Louis-Olivier Mauffette ne néglige pas pour autant sa vie de famille. Ce passionné qui n’hésite pas à relever les défis semble fait pour les engagements à long terme.

Louis-Olivier, votre personnage dans «L’Échappée» fait-il toujours autant jaser?

Oui. Et je me rends compte à quel point les gens regardent «L’Échappée». À l’épicerie, on m’aborde en me disant que je ne suis pas gentil. Je constate qu’Hugo devient un mal-aimé! (rires) J’ai un grand plaisir à jouer ce personnage.

Parmi les beaux projets qui vous occupent, vous êtes aussi au théâtre...

Oui, je joue dans «Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais», au Théâtre Aux Écuries. C’est un projet magnifique! J’ai tellement aimé le texte de Maxime Brillon. C’est une comédie qui fait du bien. Elle parle d’amitié, de tendresse, des enfants. Je participe aussi à la pièce «On t’aime, Mickaël Gouin!», qui est présentée en tournée. J’ai décidé d’assumer tous ces engagements, même si ma conjointe (la comédienne Marie Soleil Dion, NDLR) et moi avons un jeune enfant.

Arrivez-vous à partager équitablement votre temps entre vos engagements professionnels et personnels?

J’ai une amoureuse extraordinaire! Nous nous entraidons beaucoup avec notre bébé (Léon est né en novembre 2017, NDLR). La mère de ma fille est aussi extraordinaire et elle m’aide aussi beaucoup.

Vous avez une adolescente et un bébé. Ça se passe comment entre eux?

Ma fille fait sa part de façon incroyable! Elle s’occupe de Léon, elle change ses couches. Quand elle est chez sa mère, elle est heureuse d’être chez sa mère. Quand elle est ici, elle est heureuse d’être ici. C’est une grande famille reconstituée au sein de laquelle tout le monde s’aime. Il y a une belle paix dans tout cela.

C’est un bel exemple, quand même.

Nous avons compris que nous avons juste une vie à vivre, alors aussi bien être heureux. Nous n’avons pas de temps à perdre. C’est maintenant que ça se passe. Je regarde mon bébé et je veux en profiter maintenant. En vieillissant, on saisit la chance qu’on a de faire ce qu’on aime, de pratiquer les loisirs qu’on aime.

Quel est le vôtre?

J’ai une grande passion depuis un an: je fais de «l’ultra-trail». Je m’entraîne une heure par jour à l’Orangetheory Fitness, à Boucherville. Je veux réaliser de longues distances. Je vise l’endurance. Quand on se fixe des objectifs, la vie est plus agréable...

Diriez-vous que vous êtes un champion de l’endurance et des engagements à long terme?

Je crois que oui! J’ai envie d’aller le plus loin possible. Je veux aller au bout du monde, et au bout de ma relation avec mes parents, avec mes sœurs, avec ma conjointe et mes enfants. Je veux toujours être là pour eux. Mais il faut rappeler que j’ai 40 ans. Je n’aurais pas pu être cet homme à 30 ans...

Voyez Louis-Olivier dans «L’Échappée», le lundi, à 20 h, à TVA. La pièce «Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais» est à l’affiche au Théâtre Aux Écuries jusqu’au 16 mars (auxecuries.com). La pièce «On t’aime, Mickaël Gouin!» est présentée en tournée (ontaimemickaelgouin.com).