Mathieu Roy: «La vie est bonne pour moi»

Enfant, Mathieu Roy se passionnait pour les sports et la technologie. Ce n’est donc pas un hasard si celui- ci s’est retrouvé d’abord chroniqueur sportif, puis techno à l’émission «Salut Bonjour». Entrevue avec ce papa de trois enfants, qui ne cache pas son envie d’agrandir sa petite famille.

Mathieu, comment résumerais-tu ton expérience à «Salut Bonjour»?

Ça fait quatre ans que je suis à cette émission. J’ai commencé comme chroniqueur sportif avant de devenir chroniqueur techno. Je suis l’actualité liée à la technologie de façon religieuse. D’ailleurs, je me rends habituellement à Las Vegas au début de janvier pour voir les différentes nouveautés sur le plan technologique.

Mais cette année, un beau bonheur est venu contrecarrer tes plans, n’est-ce pas?

Oui! On a eu, ma conjointe et moi, notre troisième enfant le 1er janvier. On est comblés! Ma plus vieille, Charlie, va avoir cinq ans, ma fille Raphaëlle a 18 mois, et mon fils, Victor, vient de naître. Cette première journée de l’année a été extraordinaire pour nous! Ma conjointe a commencé à avoir des douleurs le soir du 31 décembre, pendant le «Bye Bye». À 3 h du matin, on était en salle d’accouchement, et à 5 h 26, notre enfant naissait.

Parle-nous un peu de la femme de ta vie...

Ma blonde se nomme Sarah Baumier. Elle travaille en marketing, mais elle a pris une pause de son travail pour se consacrer à la vie de maman à la maison. On vit pleinement ces moments familiaux ensemble et on flotte sur un petit nuage de bonheur.

Aimeriez-vous avoir d’autres enfants?

J’aimerais ça. C’est agréable d’avoir un clan. Mon amoureuse vient d’une famille de quatre, et moi, de trois. Alors il était clair qu’on voulait plusieurs enfants. Maintenant, reste à savoir si on va s’arrêter là. Je trouve qu’une famille nombreuse, ça fait de beaux "partys" de Noël, de beaux rassemblements. Je ne dis pas non à un quatrième enfant, mais on verra.

Pour ton travail à «Salut Bonjour», tu dois te lever tôt le matin. Est-ce difficile pour toi?

Le manque de sommeil est difficile, mais je me dis que je pourrai dormir plus tard. Pour l’instant, je ne veux rien manquer de la vie de mes enfants. Je suis un papa présent, et c’est ce qui est le plus important pour moi. Ma vie est extraordinaire, je veux que rien ne bouge. Je suis heureux autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. J’ai 40 ans, et la vie est bonne pour moi.

Quel genre de relation as-tu, toi qui es un mordu de technologie, avec les différents gadgets?

Étonnamment, chez moi, il n’y a pas d’écrans. Charlie, ma plus vieille, n’a pas de tablette. On ne s’est jamais installés pour regarder un film. Je priorise les jeux à l’extérieur, la lecture, le coloriage. Cependant, Charlie adore le Google Home; elle écoute de la musique avec ça. Elle se lève le matin en nous demandant de faire jouer «Le petit pain au chocolat», de Joe Dassin.

